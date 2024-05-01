«تعليم الجيزة»: إعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية في وقت واحد

أعلن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعلن في وقت موحد على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات للامتحانات، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية ستتابع غرف عمليات الامتحانات بالإدارات التعليمية بشكل يومي ودائم لحل أية مشكلات أو معوقات تخص العملية الامتحانية بشكل سريع.

تجهيز الاستراحات وإزالة الإشغالات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على جميع الإدارات مخاطبة الأحياء لإزالة الإشغالات أو أي شيء يسبب ضوضاء حول أسوار المدارس، بما يؤثر سلبا على تركيز الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وطالب سلومة، بالانتهاء من متطلبات لجان الثانوية العامة، وذلك تيسيرا على رؤساء لجان النظام والمراقبة للثانوية العامة لأداء عملهم على أكمل وجه، وتجهيز الاستراحات للدبلومات الفنية والثانوية العامة بما يليق بمكانة المعلم وحتى تظهر بالشكل اللائق لمحافظة الجيزة .