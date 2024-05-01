مدبولي يدعو لحوار مجتمعي عن تطوير التعليم خاصة نظام الثانوية العامة

سلط مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلات الرئيس من رسائل مهمة من شأنها تأكيد استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، إلى جانب توجيهات الرئيس بتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات في هذا المجال، ترسيخاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

واتصالا بحديث الرئيس عن أهمية توجيه تعليم أبناء الأسرة المصرية نحو فنون البرمجة وعلوم البيانات، وذلك بالنظر لما تمثله من أهمية مستقبلية، وجه رئيس الوزراء، بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به، على أن يتمّ عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني.

وأوضح مدبولي أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها، وبالتالي من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التي تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.

واستعرض الوزراء المعنيون ما يتعلق بهذا الملف، وجهود تأهيل الطلاب لسوق العمل، واهتمام الدولة بفنون البرمجة، وعلوم البيانات.