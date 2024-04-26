«مصر تستطيع» يواصل مراجعة مواد الثانوية العامة بمسابقة في التاريخ.. بث مباشر

يواصل برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة DMC، مراجعة مواد الثانوية العامة، بمسابقة بين الطلاب في مادة التاريخ، مساء اليوم الجمعة.

ويحرص برنامج «مصر تستطيع»، على تقديم خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد في شكل مسابقة، بأسئلة وضعت من مستشاري المادة بوزارة التربية والتعليم.

وكان الإعلامي أحمد فايق، قال إن فكرة المسابقة تكمن في سؤال الطلاب المتفوقين، عدة أسئلة، موضحا أن النموذج تم إعداده من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشاري المواد.

ولفت إلى أنه شعر بإحساس جميل، وتعلم من الطلاب، وكل الآباء والأمهات والأهالي يشاهدون هذه الحلقات لمشاركة أبنائنا في المذاكرة، من خلال المسابقة، وتتحول بدلا من أن تكون من طرف واحد يشرح طوال الوقت إلى طرفين يتعلمان مع بعضهما في شكل تسابق.