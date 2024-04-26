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أحمد فايق يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة عبر «مصر تستطيع»: «نجتهد دون قلق»

كتب:

محمد عزالدين
08:31 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

يواصل الإعلامي أحمد فايق، سلسلة حلقات المراجعة النهائية في كل المواد استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

 وأوضح خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، عبر قناة «DMC»، أن مرحلة الثانوية العامة مهمة في حياتنا وعلينا أن نجتهد ونتعب، دون خوف أو قلق، مردفا: «ما تقلقوش وما تخافوش، وطالما اجتهدت وتعبت مش مهم النتيجة، لأن النتيجة دي بتاعة ربنا، وربنا بيختار لنا الأصلح دائما».

وتابع: «النهاردة عندنا مراجعة الامتحان في مادة التاريخ، ومستشاري مناهج التاريخ في وزارة التعليم والتعليم الفني هم من وضعوا هذه الأسئلة».

ويخوض مسابقة مادة التاريخ، فريق «سعد زغلول» ويمثله خديجة ولينا، وفريق «مصطفى كامل» مكون من كارمينا وجنى.

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بقلم محمد عزالدين