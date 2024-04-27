استشاري علم نفس توجه نصائح لأسر طلاب الثانوية العامة: اهتموا بالتغذية السليمة

وجهت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، نصائح للأسر المصرية لمساعدتها ودعم أبنائها طلاب الثانوية العامة خلال المراجعات النهائية، مع اقتراب امتحانات نهاية العام، بما يساعدهم على حفظ وفهم الدروس.

القلق «الموروث» من الامتحانات

وأضافت «شبانة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه رغم تطوير منظومة الامتحانات واختلاف طرق الإجابات، حيث باتت تعتمد أكثر على الفهم بدلاً من الحفظ، إلا أنَّ موروثات القلق والترقب، والتي تعد موروثات نفسية وثقافية خاطئة لنا كمصريين، تجلعنا لا نزال متخوفين من امتحانات نهاية العام.

وتابعت: «على الأسر توفير جو مناسب من الهدوء في البيت بدون قلق مبالغ فيه، والتعامل بأريحية شديدة، مع الاهتمام بتغذية الطالب السليمة في هذا الوقت، والبعد عن الأطعمة الدسمة التي تتسبب في التخمة، كما أن المخ بحاجة إلى الأكسجين لتنمية العقل وقدراته وتنمية الذاكرة المعرفية».