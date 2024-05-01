سنترال كوست يتصدر بطولة الدوري الأسترالي بفوزه على أديلايد يونايتد

تصدر سنترال كوست مارينزر، بطولة الدوري الأسترالي «أيه ليجا»، بفوزه على أديلايد يونايتد، بهدفين نظيفين، وسط الأمطار. على ملعب «سنترال كوست» في مباراة مؤجلة من الجولة 25 للمسابقة.

وافتتح جاكوب فاريل، لاعب سنترال كوست مارينزر، التسجيل برأسية من داخل منطقة الجزاء على إثر ركلة ثابتة نفذها ميكائيل دوكا، على يسار منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لمرمى الحارس إيثان كوكس في الدقيقة 36.

وشهدت الدقيقة 60، تصدي دانيال فوكوفيتش،حارس سنترال كوست، لتسديدة من نيستوري ارانكوندا، لاعب أديلايد يونايتد، بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، باتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى، ليحولها إلى ركلة ركنية.

ومن خطأ لدفاع أديلايد يونايتد، سدد ماكسيميليان بالارد، لاعب سنترال كوست من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية للحارس إيثان كوكس، محرزا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76.

ارتفاع رصيد سنترال كوست إلى 55 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سنترال كوست مارينزر، إلى 55 نقطة بالمركز الأول، في ترتيب جدول فرق بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، بفارق نقطتين عن ويليجنتون فينيكس صاحب المركز الثاني ب53 نقطة، فيما تجمد رصيد أديلايد يونايتد، عند النقطة 32 بالترتيب الثامن.