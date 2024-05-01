مراسل «القاهرة الإخبارية»: إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما زال مستبعدا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن الصراع الدائر الآن بين روسيا والغرب، وتحديدا حلف الناتو في الأراضي الأوكرانية أخذ عدة أشكال في المواجهة غير المباشرة بين الجيش الروسي وجيوش الناتو.

حرب الاستنزاف والحرب الاقتصادية

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أن حرب الاستنزاف والحرب الاقتصادية والمعارك الجيوسياسية والمعارك الإعلامية من أكثر الأساليب التي يتم انتهاجها من جميع الأطراف في المواجهة، واليوم تفقد وزير الدفاع الروسي غرفة العمليات واطلاعه على آخر مستجدات العملية العسكرية، وطلب من قادة غرفة العمليات ضرورة تسريع انتاج المعدات العسكرية التي تحتاجها القوات الروسية.

وتابع أن الجميع يعلم أن إيقاف الحرب الحالية ما زال مستبعدا في الوقت الحالي،لأن الخطوات الغربية لا تشير إلى إمكانية حدوث المفاوضات.