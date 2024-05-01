مصر تتسلم 31 ألف طن قمح من روسيا لصالح القطاع الخاص

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، منها السفينة «MAVI VATAN» والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 مترا وعرضها 28 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طنا تشمل 4897 طن يوريا و2440 طن رمل و10789 طن كلينكر صب و500 طن مولاس و4450 طن علف بنجر و4414 طن أسمنت صب و2350 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طنا تشمل 11280 طن قمح و10719 طن ذرة و4150 طن كسب صويا و610 أطنان خشب زان و4230 طن خردة و10538 طن حديد.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6439 حركة.