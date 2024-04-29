الأراضي الأوكرانية في أيدي القوات الروسية.. أبرز تطورات الحرب بين موسكو وكييف

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية للعام الثالث على التوالي، في وقت قدمت فيه واشنطن المساعدات العسكرية الداعمة للجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص العتاد والذخيرة والأسلحة وأيضًا عدد الجنود، تستمر القوات الروسية في تحقيق انتصارات متتالية على الأرض واكتساب المزيد من الأراضي الأوكرانية.

الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للجيش الأوكراني، قال إن قوات كييف تراجعت إلى مواقع جديدة غرب ثلاث قرى على الجبهة الشرقية، حيث حشدت روسيا قوات كبيرة في عدة مواقع هناك، وهو ما يعكس موقف أوكرانيا المتدهور من الحرب والتي تأمل في أن تكون المساعدات الأمريكية التي وصلت قيمتها لـ61 مليار دولار طوق نجاة لها، بحسب وكالة «رويترز».

القوات الروسية تزحف ببطء

وتستمر القوات الروسية في زحفها ببطء بعد سيطرتها على أفدييفكا، مستفيدة من النقص في القذائف المدفعية والقوة البشرية الأوكرانية.

وتشير خرائط ساحة المعركة التي أعدها محللو الاستخبارات إلى أنهم تقدموا أكثر من 15 كيلومترًا في اتجاه قرية اسمها أوشيريتين منذ الاستيلاء على أفدييفكا.

الرئيس الأوكراني يطالب بتسريع وصول المساعدات لكييف

القوات الروسية، اكتسبت العديد من الأراضي الأوكرانية شرق البلاد، في أعقاب ذلك، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نداءً جديدًا للشركاء الدوليين أبرزهم أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لتسريع عمليات تسليم الأسلحة حتى تتمكن كييف من الحفاظ على مواقفها وتعطيل الخطط الروسية.

ورغم محاولات كييف شن هجمات مضادة ضد الجيش الروسي، إلا أن قوات موسكو تحبطها جميعها، وتواصل التقدم والزحف على مختلف المحاور، ويتكبد خلالها الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، قصفت أوكرانيا أراضي في روسيا بـ43 مقذوفًا من عيارات متنوعة، كما تطلق القوات الأوكرانية عشرات الصواريخ يوميًا مستهدفة البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

انفجار هز كييف

ووقع انجفار هز العاصمة كييف أمس الاثنين، وانفجار آخر ضرب مدينة سومي في الشمال الشرقي لأوكرانيا، كما أبلغ السكان عنهما ودوت صافرات الإنذار في تلك المناطق.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت روسيا تدمير مستودعات للذخيرة في 3 مطارات عسكرية للقوات الأوكرانية وإسقاط 46 مسيرة أطلقتها قوات كييف.