5 أسباب تحمسك لدخول فيلم «السرب» في دور العرض.. تعرف عليها

انطلق عرض فيلم «السرب» بدور العرض أمس، بعد مدة من التحضيرات، والذي تدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة قتل 21 مصريًا في ليبيا، وإجراء الجيش عمليات التصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ماذا نعرف عن فيلم السرب؟

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن فيلم «السرب»، والأسباب التي قد تدفع الجمهور لدخول دور العرض وحضور ومشاهدة العمل.

- العمل يتناول فترة حساسة من عمر مصر، وواقعة حساسة مرت على المصريين في عام 2015.

- استعان مؤلف فيلم السرب أثناء كتابة وتأليف الفيلم بالكثير من المصادر، من بينها المرصد الذي خصصه الأزهر الشريف الذي كان يصدر إصدارات تحت عنوان «علم نفس الإرهاب»، لأنها كانت تشريحًا كاملًا لشخصية الإنسان المتطرف، ونفسية الإرهابي.

عرض الفيلم بقصور الثقافة

- عرض فيلم «السرب» ضمن عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في مواقع سينما الشعب التابعة لقصور الثقافة وبسعر موحد للتذكرة 40 جنيهًا.

ضيوف شرف فيلم «السرب»

- يشارك ضمن أحداث فيلم السرب مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار، الذين يقدمون أدوارًا كضيوف شرف، ومن أبرزهم الفنان أحمد حاتم وكريم فهمي وآسر ياسين ومحمود عبد المغني ونيللي كريم.

أبطال فيلم السرب

الفنان أحمد السقا يجسد شخصية «علي المصري»، ومصطفى فهمي في دور «رئيس المخابرات»، ومحمد فراج في دور «الإرهابي»، وشريف منير ومحمد ممدوح ودياب وعمرو عبدالجليل وإسلام جمال، كما أنّه من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.