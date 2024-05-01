يوسف الحسيني يشكر «المتحدة» على إنتاج «السرب»: فيلم ضم كل نجوم مصر

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنّه مهتم بمشاهدة فيلم السرب الذي يبدأ عرضه في دور العرض اليوم الأربعاء، موضحًا: «نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج هذا العمل الفني، فهو فيلم حربي يضم تقريبا كل نجوم مصر، أي كل نجوم الوطن العربي».

وأضاف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: «الفيلم تكلفته ضخمة لأنه فيلم حرب يضم نجوم مصر، كما أنه يتناول ضربة جوية حاسمة قاصمة قطفت كل الثمار المستهدفة ويزيد».

وتابع الإعلامي: «سافرت ليبيا بعد هذه الضربة بعامين، وكان ذلك في فبراير 2017 مع إبراهيم جاد رئيس قناة ON حاليا، ومحب الذي كان مديرا للتصوير، وزميلنا عاصم الذي كان مدير إدارة الإنتاج الفني بالقناة».

وواصل: «شهدت الحرب كما هي والتقينا المشير خليفة حفتر، وأجرينا مجموعة من الحوارات منها أمير سرت -من تنظيم داعش- ومدير مالي بتنظيم داعش، كما التقينا بأحد عناصر داعش المتخصصين في الاغتيالات وكان يقتل كبار ضباط الجيش الليبي، وكانت التجربة مخيفة».