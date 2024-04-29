عمر عبد الحليم لـ«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي

أكد عمر عبد الحليم مؤلف فيلم «السرب»، أنه أثناء العمل على الكتابة حرص على مشاهدة فيلم ذبح الـ20 مصريًا، لأنه مليء بالتفاصيل الكثيرة، كان يجب النظر إليها، من بينها أن الفيديو يحتوي على لغة إنجليزية، ومعرفة الشخصية التي تتحدث بهذه اللغة: «كان فيه كمية معلومات كان لازم أعرفها».

الفيديو كان مؤلما وموجعا

وتابع مؤلف «السرب» خلال لقائه مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، عبر برنامجه «بين السطور»، المذاع عبر «ONsport FM»: «الفيديو كان مؤلما وموجعا، وسببلي بعض الكوابيس أثناء مشاهدته»، لافتًا إلى أن هذا العمل لم ينساه طوال حياته، لأنه أثر في وجدانه كثيرًا.

إنتاج روسي.. أول فيلم من تأليفي

أشار «عبد الحليم» إلى أنه درس في أكاديمية فنون، تمثيل وإخراج، ثم قدم دراسات حرة في مجال الكتابة، في مصر وخارجها، ثم حصل على بعض الكورسات في الكتابة والتمثيل في دولة روسيا، وكان أول فيلم من تأليفه كان إنتاج التلفزيون الروسي، كان فيلم يتحدث عن ثورات الربيع العربي.