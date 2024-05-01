7 سنوات على رحيل «يا حلاوة».. أصعب المواقف في حياة مظهر أبو النجا

تمر اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنان الكوميدي الكبير مظهر أبو النجا، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 2017، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا يُقدر بأكثر من 140 عملًا فنيًا بين مسرح وسينما وتلفزيون، وكان من أبرز كلماته وإفيهاته تعبير«يا حلااااوة».

ومر مظهر أبو النجا قبل وفاته بأزمة صعبة استدعت نقله إلى المستشفى، وفقا لتصريحات ابنته ريم في لقاء تليفزيوني، إذ كان كثيرًا ما يوصيها ويحدثها عن الموت، الأمر الذي كان يوجعها كثيرًا، ويسبب لها آلامًا شديدة.

ذكرى وفاة مظهر أبو النجا

وأشارت ابنة الفنان الكبير إلى أنها حاولت منعه من الحديث عن الموت، لإيمانها الشديد أنه سيغادر المستشفى، ويعود مرة أخرى للمنزل بعد شفاءه، ولذلك كانت لا ترغب في زيارته كثيرًا حتى لا تراه يتألم، وكذلك اطمئنانها بأنه سيتعافى، ويعود من جديد.

أزمة فراق الأصدقاء

وأوضحت أنه كان يشعر بالألم مع فراق أصدقاءه واحدًا تلو الآخر، ورحيلهم عن الحياة، خصوصًا الفنان سيد زيان وسعيد صالح ويونس شلبي، ومع وفاة كل فنان من هؤلاء يتأثر للغاية، متابعة: «كان دائم الزيارة للفنان سيد زيان خلال فترة مرضه، وعندما يعود يطلب منا الدعاء له، ومع وفاته بكى بشدة وحزن لفراقه، وكان يعتبره صديق عمره وعملا سويًا في أكثر من عمل فني».