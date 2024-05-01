أماكن انقطاع مياه الشرب في الإسماعيلية اليوم لأعمال الصيانة

أعلن ديوان محافظة الإسماعيلية، انقطاع مياه الشرب عن عدد من قرى ومراكز الإسماعيلية اليوم، بسبب حدوث كسر في ماسورة مياه بقطر 4 بوصة والمغذية لعدد من القرى والتوابع.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إنّ انقطاع المياه بدأ من الساعة الواحدة مساءً ومستمر لحين انتهاء أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي.

أماكن انقطاع مياه الشرب في الاسماعيلية

وتشمل أماكن انقطاع مياه الشرب اليوم «مناطق من قرية عين غصين وعزبة سميحة ومنطقة الجسر وعزبة الكوبانية والتوابع الخاصة بها»، مع توقف عمل محطة مياه عين غصين لحين الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة.

توفير سيارات مياه الشرب

وناشدت محافظة الإسماعيلية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لحين انتهاء أعمال الصيانة، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب الصالحة للمواطنين؛ والمرور على القرى المتأثرة بالانقطاع لحين عودة ضخ المياه.