«الرعاية الصحية» تعلن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على شهادة الجودة «JCI»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، حصول مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية على شهادة الجودة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI)، كأول مجمع مصري طبي متكامل يحصل على الاعتماد الدولي Joint Commission International.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أنّ اعتماد JCI يُعد أعلى معيار دولي في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتنفيذ معايير JCI تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال الرعاية الصحية، ما يساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية، كما يعزز ثقة المنتفع والمجتمع في جودة الرعاية الصحية المقدمة داخل المجمع الطبي.

خدمات مجمع الإسماعيلية الطبي تخطت أكثر من 3 ملايين خدمة طبية

وتابع البيان أنّه «باستعراض خدمات مجمع الإسماعيلية الطبي، تبيّن أنّها تخطت أكثر من 3 ملايين خدمة منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن بين فحوصات معملية وتصويرية، وعمليات وتدخلات جراحية دقيقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية وبنسب نجاح عالمية، إضافة إلى الخدمات الطبية عالية الجودة المقدمة بالعيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية ورعايات الأطفال والحضانات والرعاية المركزة».

وأعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن سعادته بحصول مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية على الاعتماد الدولي JCI، كأول مجمع مصري طبي متكامل يحصل على الشهادة الدولية.

وتابع: «نفخر بامتلاك الهيئة لمنشأتين صحيتين حاصلين على الاعتماد الدولي وهما (مستشفى شرم الشيخ الدولي، ومجمع الإسماعيلية الطبي)»، مشيرا إلى أنّه سيتم تعميم التجربة واعتماد منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، ما يشكل قيمة مضافة ويعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومطابقة للمعايير العالمية، كما يؤكد التزام الهيئة بتعزيز جودة مستوى الخدمات الطبية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أنّ اعتماد مجمع الإسماعيلية الطبي طبقًا لمعايير اللجنة الدولية المشتركة JCI، يُشكل اعترافا دوليا بأمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة بالمجمع، ويمنح ثقة دولية للمنشأة الصحية الحاصلة على الاعتماد سواء من المرضى الأجانب أو المتعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية، بأنّ حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على الاعتماد الدولي في جودة الرعاية الصحية JCI خطوة استراتيجية وركيزة أساسية لتنشيط مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت شعار (نرعاك في مصر)، ما يعزز الموارد الذاتية للهيئة، ويرسخ دور الهيئة الريادي في مجال الرعاية الصحية عالميًا، ويحقق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، جهود كتيبة العمل بمجمع الإسماعيلية الطبي، وكل من ساهم في الوصول إلى الإنجاز العظيم الذي تضمه الهيئة إلى سلسلة إنجازتها خلال عام 2024، مؤكدًا أنّه لولا تضافر جهود العاملين في الهيئة، لما وصلنا لهذا الإنجاز الذي يُعد نتاجًا لجهود مستمرة ومتواصلة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية من أجل الوصول إلى أعلى المعايير الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

يذكر أنّ JCI هو اعتماد دولي تمنحه اللجنة المشتركة الدولية للمنشآت الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب حصول المنشأة على هذه الشهادة، تمنح المنشأة الأفضلية من بين مستشفيات العالم كله، فيما تحتوي معايير الاعتماد على 13 فصلًا، مُقسمة على جزأين الأول للرعاية المرتكزة على المريض وجزء للإدارة الصحية للمنشأة، فيما يعد اعتراف JCI، اعتراف دولي بأمان وسلامة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات المعتمدة، ويمنح ثقة دولية للمنشأة الصحية الحاصلة على الاعتماد.

فيما تتضمن معايير JCI تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة طبية آمنة لكل من المنتفعين والعاملين مما يقلل من حدوث الحوادث والأخطاء الطبية، وكذلك تساعد JCI على تبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية، مما يعزز التواصل وتحسين تجربة المرضى ، والحث على التطوير المستمر والابتكار في مجال الرعاية الصحية، مما يضمن استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة.