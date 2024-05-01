سفير هولندا: الإصلاحات الاقتصادية تجعل مصر جاذبة للاستثمارات الأوروبية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، بيتر مولما سفير هولندا بمصر يرافقه وفد من السفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

مشروعات الإسكندرية الجديدة

وأكد المحافظ أنّ الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمدينة الإسكندرية، وهناك عديد من المشروعات تقام حاليًا على أراضيها مثل مشروع المترو الجديد إضافة إلى المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، موضحا أنّ الإسكندرية تأثرت خلال السنوات الأخيرة بالتغيرات المناخية بشكل ملحوظ؛ إذ شهدت ارتفاعًا في منسوب مياه البحر إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تواجهها المدينة، وكذلك التغيرات في درجات الحرارة وتغير مواعيد النوات الموسمية، وتعمل المحافظة بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية لمواجهة هذه التغيرات على الأصعدة كافة.

وقال السفير إن جميع دول العالم تسعى إلى التحول الأخضر لمكافحة أضرار التغيرات المناخية، وأنّ الإسكندرية كمدينة ساحلية تعد من المدن المتأثرة بشكل كبير بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّ أوروبا تتجه الآن نحو استخدام الهيدروجين الأخضر وأن مصر تنتجه وتصدره إلى أوروبا في صورة أمونيا خضراء، كما أنّ الإسكندرية سيكون لها مكانة مناسبة نظرًا لوجود ميناء بها مما يسهل التصدير.

سفير هولندا: مصر جاذبة للاستثمارات الأوروبية

وثمن السفير الإصلاحات الاقتصادية التي تتم حاليا في مصر، مما يجعلها جاذبة للاستثمارات الأوروبية حيث تتشابهه مع هولندا فهي غنية بالأيدي العاملة وبها سوق داخلية كبيرة، إضافة إلى قربها من أوروبا مما يجعلها بيئة ملائمة للاستثمار.