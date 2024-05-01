رصف شوارع مدينة قلين في كفر الشيخ بتكلفة 10 ملايين جنيه

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف عدد من شوارع مدينة قلين للاطلاع على سير العمل، ذلك في إطار خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمدينة، وتحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة المرور، وتقليل الازدحام، وتطوير الخدمات، مؤكدا أن أعمال الرصف بمدينة قلين تشمل شارع مستشفى التأمين الصحي، وشارع سنترال قلين، بمسطح 4000 متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية في شرق وغرب المدينة.

رصف شوارع مدينة قلين بتكلفة 10 ملايين جنيه

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالى 2023 - 2024، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات المتمثلة في «الرصف - الكهرباء - مياه الشرب الصرف الصحي».