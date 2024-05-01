صوامع وشون أسيوط تستقبل 36 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم حصاد 101 ألف و447 فدان قمح من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة هذا العام 2024، والبالغ مساحتها 174 ألفا و757 فدانا، فيما تم توريد 35 ألفا و992 طنا من المحصول للمواقع التخزينية الحكومية، وعددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء موسم توريد المحصول وحتى الآن.

توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة

وأشار محافظ أسيوط إلى تواصل عمليات توريد المحصول تحت إشراف لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر، مع استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد القمح.

تقديم تسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية

وأوضح المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، توريد 5229 طنا و210 كجم بشون البنك الزراعي المصري و20896 طن و318 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، إضافة إلى 9867 طنا و241 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 35992 طنا و713 كجم قمح، مشيرًا إلى تقديم كل التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كل العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.