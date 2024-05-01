توريد 39 ألف طن قمح بالشون والصوامع ضمن موسم بشائر الخير بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن عمليات توريد القمح في الصوامع والشون والهناجر والبناكر مستمرة ومنتظمة، مشيرا إلى أنه جرى توريد 39 ألف طن حتى الآن في 12 موقعا تخزينيا خصصتها المحافظة ضمن موسم «بشائر الخير» هذا العام.

تقديم الدعم والتسهيلات

وطمأن محافظ القليوبية، المزارعين أنه يتم تسديد حقوق المزارعين أولا بأول حتى يشعر المواطن بالراحة والفرحة، مشيرا إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

توريد القمح بالصوامع

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم التشديد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة، بدءًا من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من اللجنة المُشكلة، للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول، وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.