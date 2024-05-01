محافظ قنا يعلن الموافقة على إنشاء مستشفى قوص بتكلفة 2.2 مليار جنيه

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مستشفى جديد بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مستشفى قوص الجديدة

وأضاف «الداودي»، أنه جاري استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزي، مُشيرا إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزي بلغت 85 %، وتدخل الخدمة في 30 يونيه المقبل، لافتا إلى أن معدل مشروع تطوير مستشفى دشنا المركزي بلغت نسبة التنفيذ به 70%.

وأوضح محافظ قنا أن مستشفى نجع حمادي العام تعمل الآن بكامل طاقتها التي تقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام «الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوي ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سريرا ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1` حضانة مبتسرين، 14 سريرا للولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل».

توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد محافظ قنا، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مُشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.