«القومي للإعاقة» ينظم ندوة توعوية لتصحيح الفاهيم المغلوطة عن ذوي الهمم

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تنظيم ندوة توعوية تحت عنوان «قل ولا تقل وافعل ولا تفعل»، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية في إطار نشر التوعية حول أهم المصطلحات في مجال الإعاقة، وأهمية انتقاء الكلمات والمسميات المستعملة في التعامل مع هذه الفئة من المجتمع.

ندوة «قل ولا تقل وافعل ولا تفعل»

وأوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ الندوة تهدف إلى نشر الوعي وتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المستخدمة والمنتشرة بين الناس، وكذا العمل على تحصيص بعض المصطلحات المستعملة في وسائل الإعلام، وتأتي تلك الندوة في إطار مبادرة قدرتنا في رياضتنا.

أهمية تصحيح المفاهيم

ويتم تنظيم تلك الندوة في المركز الأولمبي بالمعادي في قاعة المحاضرات صالة رقم 1، غدا السبت الموافق 27 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة 11:30 صباحا، ووفقا للقومي للإعاقة، فإنّ الفئة المستهدفة من تلك الندوة هم الإعلاميين والصحفيين.

ومن جانبه، قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ للكلمة أثر كبير في نفس المتلقي بالتالي لا بد من تحري الدقي في اختيار الألفاظ المستعملة مع ذوي الهمم حتى لا تخلق صور نمطية مغلوطة عنهم بالمجتمع.