20 معلومة عن مشروع التجلي الأعظم في جنوب سيناء.. قبلة سياحية عالمية

قارب مشروع التجلي الأعظم في جنوب سيناء على التحول من مرحلة الحلم إلى الحقيقة، إذ يعد نقلة كبرى تجعل مدينة سانت كاترين المعروفة بتراثها التاريخي العظيم قبلة سياحية عالمية، ويخلق طفرة استثمارية كبرى ليجذب مختلف أنواع الاستثمارات، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، فيما تستعد وزارة السياحة لتنفيذ حملة وخطة تسويقية مميزة للمشروع.

ويشمل مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، العديد من المشروعات، أبرزها إنشاء مركز جديد للزوار، وساحة السلام، وفندق، ونزل بيئي، ومجمع إداري، وغيرها من المشروعات التي أوشكت على الانتهاء استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

مشروع التجلي الأعظم في جنوب سيناء

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في بيان صحفي سابق، أنّ مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بجنوب سيناء يراعي الأثر البيئي للمنطقة، ويتناسب مع طبيعتها الأثرية، ولا يمس قدسية الأماكن الدينية المختلفة، كما إنّه يحميها من السيول، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل للشباب.

وذكر، أنّ مشروع التجلي الأعظم في جنوب سيناء جرى تنفيذه على مساحة 2 مليون متر مربع، ويقع في المنطقة الواقعة بين جبل سانت كاترين وجبل موسي، ويتم تنفيذه من خلال 3 جهات وهي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير.

أبرز 20 معلومة عن التجلي الأعظم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» أبرز 20 معلومة عن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين بجنوب سيناء:

- يقام مشروع التجلي الأعظم على مساحة 2 مليون متر مربع.

- يعد التجلي الأعظم، أكبر مشروع يقام في سيناء بالكامل.

- يقع داخل سانت كاترين بين جبل موسى وجبل سانت كاترين.

- جرى إنشائه بواسطة 3 جهات كبرى بينها وزارة الإسكان.

- يعمل في إنشاءات مشروع التجلي الأعظم نحو 5 آلاف مهندس وعامل من كافة المحافظات.

- من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا.

- ستقام احتفالية كبرى يحضرها قادة وزعماء دول وأكبر الشركات السياحية العالمية.

- يستهدف مشروع التجلي الأعظم جذب مليون سائح كل عام للمدينة الأثرية.

- أوشكت أعمال التنفيذ الحالية للمشروع.

- يخدم مشروع التجلي الأعظم، محافظة جنوب سيناء بالكامل، وليس سانت كاترين فقط.

- يوفر مشروع التجلي الأعظم نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- يشمل التجلي الأعظم نحو 14 مشروعًا متنوعًا يوفر بيئة مثالية لجذب السياح.

- يهتم مشروع التجلي الأعظم برفع كفاءة المناطق الأثرية، وتطويرها.

- يشهد مناطق خدمية وترفيهية توفر كافة احتياجات السياح وتجعلهم يقيمون بها عدة أيام.

- بدأ العمل في مشروع التجلي الأعظم عام 2021 وانتهت العام الجاري.

- تضمن مشروع التجلي الأعظم، تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، بهدف جذب السياح من جميع أنحاء العالم.

- شهدت مدينة سانت كاترين تغيير كامل في البنية التحتية لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار بعد افتتاح مشروع التجلي الأعظم.

- من المقرر أن يكون مركز الزوار منارة للسياح ليتعرفوا على مختلف المعالم الأثرية والسياحية لمدينة سانت كاترين.

- تضمن المشروع، تطوير طريق وادي فيران البري، لجذب السياح.

- شمل المشروع، إنشاء طريق وادي حبران، والذي يربط سانت كاترين بطور سيناء لزيادة الإقبال السياحي.