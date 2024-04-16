وزيرا الإسكان والبيئة يناقشان مقترحات إدارة وتشغيل مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترحات إدارة وتشغيل مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والأنشطة المنفذة بالمشروع بما يتناسب مع البيئة المحيطة وفقا لأسس ومبادئ التنمية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات التي تتميز بها المنطقة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارتين.

تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمقومات الخاصة بمدينة سانت كاترين

وأكد الجزار أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين «موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام»، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة حيث تعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي، تماشيا مع اتجاهات التنمية المستدامة.

«الإسكان» تتولى تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة، ومن خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ المخطط المتكامل لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي وضعته الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها، مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصدا عالميا للسياحة الروحانية.

الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير موقع التجلى الأعظم

وأوضح وزير الإسكان أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتي تشمل تنفيذ 14 مشروعا، وهي (تطوير النزل البيئي القائم– إنشاء النزل البيئي الجديد– إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي– إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد– تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو– تطوير وادى الدير– إنشاء المنطقة السكنية الجديدة– إنشاء المنطقة السياحية الجديدة– شبكة الطرق والمرافق– الوقاية من أخطار السيول).

من جانبها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، على الدعم والتنسيق الكامل بين الوزارتين في عدة ملفات مشتركة، والتفهم الحقيقى لدى الوزارة للموضوعات البيئية المعقدة فى ظل المستجدات الدولية التى يشهدها العالم.

وزيرة البيئة تستعرض الإجراءات والمستجدات بالمشروع

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإجراءات والمستجدات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومنها التعاون في دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشروع، والبنود المطلوب استكمالها بتلك الدراسة، تمهيدا لاستصدار الموافقات البيئية، كما ناقشت أوجه التعاون بين الجهات المعنية لوضع أفضل السبل لإدارة المدينة فى ثوبها الجديد.