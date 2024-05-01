12 مليار جنيه لتنفيذ 409 مشروعات في جنوب وشمال سيناء

تولي أجهزة الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تنمية سيناء، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت خطة الحكومة للتنمية في مشروعات كثيرة، وأعدت الحكومة مئات المشروعات التي شملتها خطة التنمية، وخصصت مبالغ مالية كبيرة لها، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

خطة التنمية في سيناء

وتضمنت خطة تنمية سيناء خلال خطة العام المالي 2023/2024 رصد مبلغ مالي ضخم، وهو 12.4 مليار جنيه لشمال وجنوب سيناء لتنفيذ 409 مشروعات، بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة.

توجيه استثمارات لقطاع النقل

وتستهدف خطة تنمية سيناء توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1.5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.

تنمية سيناء خطة طموحة ومنتظرة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تنمية سيناء التي تقودها الحكومة في شتى المجالات، خطة طموحة ومنتظرة منذ سنوات، وتسهم في تنمية أرض تلك القطعة الغالية من الوطن، في الزراعة والتعليم والصحة والتعليم العالي.

وأضاف لـ«الوطن» أن تنمية سيناء جاء من القيادة السياسية التي حرصت على توجيه مؤسسات الدولة على توفير كافة سبل الدعم للبدء في أعمال التنمية التي تتضمن 409 مشروعات متعددة تشمل قطاع النقل والتنمية المحلية أيضًا.