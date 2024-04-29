سقوط أمطار غزيرة على سانت كاترين.. المياه تجري في وديان سيناء (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقاطع فيديو مصورة لتساقط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة من سيناء، حيث تسير مياه الأمطار الغزيرة في الوديان والسهول، بين سلال الجبال، مكونة تجمعات مياه كبيرة.

تحذير من سقوط أمطار رعدية على جنوب سيناء

في فترات سابقة من اليوم، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على مناطق من جنوب سيناء، كما أشارت آخر صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، على مناطق من جنوب سيناء، خاصة سانت كاترين وصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورعدية أحيانا.

حالة الطقس في سيناء

بالنسبة لحالة الطقس في سيناء، فإنه يكون مائل للحرارة نهارا، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر، وتتأثر بالشبورة المائية صباحا، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى، 23 مئوية والصغرى 23 درجة، ويكون الطقس غائم جزئيا، وتصل سرعة الرياح إلى 30 كم في الساعة.