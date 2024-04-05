«الإسكان» تستعد للإعلان عن افتتاح مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المنتظر الإعلان عن افتتاح عدد من مشروعات تطوير منطقة «التجلي الأعظم» بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، مشيرة إلى أن قيادات الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات التنموية الجديدة بالمدينة، تمهيدًا للافتتاح في أقرب وقت ممكن.

ويضم المشروع منطقة وادي الدير، وهي إحدى أهم مناطق «سانت كاترين»، لكونها الوادي المقدس الذى ذكرته كل الأديان السماوية، ونقطة مبعث سيدنا موسى عليه السلام، وفيها رأى الآيات والمعجزات، مثل العصا التي تحولت إلى ثعبان، واليد البيضاء، كما أمره الله من هذا المكان بأن يذهب إلى فرعون مصر.

الإسكان: جبل التجلي هو آية من آيات الله عز وجل

كما يضم المشروع جبل الصفصافة، وخلفه جبل موسى، حيث يتم الصعود لجبل موسى عبر طريق السلالم أو طريق الحجاج، وصولا إلى بوابات تسمى بوابات المغفرة والتوبة، ثم جبل التجلي، والذي ليس له قمة، كما أن صخوره تختلف تماما في تكوينها عن صخور المنطقة، وكذا ارتفاعه، وهو يختلف عن جبل المناجاة، وجبل التجلي هو آية من آيات الله عز وجل، وطريق الحج القديم وهو الصعود إلى جبل موسى خلف الدير، عبر 3500 سُلمة يتخللها بوابتا الغفران والتوبة، ومن المعايير التي وضعت بسببها مدينة سانت كاترين على قائمة التراث العالمي، أنها أشبه بمدينة أورشليم القديمة، حيث تجمع الديانات الثلاث داخل جدران الدير.

استبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن هذا الوادي أنشئ به دير سانت كاترين، وسيظل مزارًا روحانيًا وأثريًا على المستوى العالمي. ويضم مشروع تطوير المنطقة، تنفيذ مسار للمشاة، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وتطوير مبرك الجمال القديم، وإنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسى ودير سانت كاترين، وينتهى مسار وادى الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي.

وشدد «الجزار» على مقاولى الشركات المُنفذة للمشروع ضرورة الإنتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة. ووجه مجموعة العمل المعنية بالإشراف على المشروع، المتابعة الدورية الحثيثة لمدى التزام شركات المقاولات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء، كما وجه بضرورة الإدارة الرشيدة للمشروع بما يتلاءم مع قيمته.

أهمية المشروع

يذكر أن المشروع فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى فيه المولى عز وجل لسيدنا موسى عليه السلام. ويهدف مشروع التطوير إلى تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، كما يهدف للحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذي يليق بتفرده على مستوى العالم.