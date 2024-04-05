مصطفى بكري يكشف لـ«كلم ربنا» سر رؤيا لوالدته في المنام: أشعر أن الله معي

تحدث الكاتب الصحفي مصطفي بكري عن رؤيا تتعلق به شاهدتها والدته في المنام، خلال ظهوره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

وقال الكاتب الصحفي مصطفى بكري: «أمي كانت تنطلق دائمًا من رؤيا، وقد قصتها لي يومًا ما، قالتلي يا ولدي وإنت صغير حضر 12 شخصًا وإنت نايم على السرير، كلهم لابسين أبيض، وفيه واحد لابس أبيض بأخضر، وشالك وحطك في أيده وقام بتقبيلك، فأمي بتقوله انت مين، قالها أنا سيدنا الخضر، وابنك محمي الى يوم الدين».

وأضاف قائلًا: «فلما قالتلى كده تعاملت بصورة طبيعية كأنه حلم عادى، ولكنها ظلت تكرر هذا القصة على مسعمي حتى تزوجت، ولكنى حينما أرى سياق الأحداث من صغري وحتى الآن أشعر أن الله معي فى كل خطوة، وكلما دخلت أزمة خرجت منها، وباب الرزق مفتوح دائمًا أمامي، مشيت من إذاعة مونت كارلو وجدت نفسي بعدها أقوم بتأسيس جورنال، ولذلك دائمًا أتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالشكر».