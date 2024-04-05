مصطفى بكري لـ«كلم ربنا»: علاقتي بالله تجلت خلال فترة سجني عام 1977

استضاف برنامج «كلم ربنا»، المذاع على «الراديو 9090» تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي مصطفى بكري، والذي روى كيف كانت والدته تدعو له أثناء فترة سجنه، بسبب المظاهرات عام 1977.

العلاقة بين الإنسان وربه

وقال «بكري»: «بالتأكيد أن العلاقة بين الإنسان وربه هي علاقة من نوع خاص، وفى كل أزمة نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ونتقدم بالدعاء دومًا، علاقتي بربنا تجلت فى الفترة اللي اتسجنت فيها، وكان ذلك من خلال أمي».

وأضاف: «أمي أول ما اتسجنت كنت لسة صغير عام 1977، جات قوات الأمن وقتها واقتحمت المنزل وأخدوني بتهمة قيادة المظاهرات في محافظة قنا، وبعد كده ودوني سجن قنا العمومي، في الوقت دا طلع ممدوح سالم كان رئيس الوزراء في هذا الوقت، واللواء السيد فهمي كان وزيرًا للداخلية، فذكر عدد من الأسماء تحت قبة مجلس الشعب وكنت منهم، وقال: قام مصطفي بكري أمين حزب التجمع بقيادة مظاهرة في قنا، وحرض الجماهير على التخريب».

مصطفى بكري يروي ذكرياته في السجن

وتابع: «سيدات القرى حينما رأوا ذلك في التليفزيون، توجهوا إلى والدتي، وقالوا لها «خلاص، ولدك راح، هياخد إعدام على طول».

وأكمل: «زارتني والدتي في سجن قنا العمومي، منعوا دخولها، كنا واخدين حبس مطلق لمدة 3 شهور، جاتلى من ورا السجن، كنت أنا فوق في الدور التاني، وهي تحت».

واستكمل: «أمي بعد ما طلعت من السجن بعد 3 شهور، كانت تقولي يا ولدي أنا كنت كل يوم اطلع بالليل على سطح البيت واقلع بشعري، وأقعد أناشد ربنا يفرج عنك، وأكلم ربنا، وعارفة أن ربنا هيقف معاك».