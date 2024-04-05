مصطفى بكري: لم أختلف مع شقيقي الراحل محمود طوال حياتنا

تحدث الكاتب الصحفي مصطفي بكري عن شقيقه الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري وعن الحلم الذي رآه شقيقه الراحل قبل وفاته بعام واحد، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على «الراديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب.

وقال الكاتب الصحفي مصطفي بكري: «لم نفترق أنا وأخي الراحل محمود طوال حياتنا، ولم نختلف ولو مرة واحدة سواء في حياة اجتماعية أو سياسية، وحين تركت دائرتي في حلوان، وترشحت في دائرة الصعيد، الدكتور الجنزوري أحضر شقيقي محمود، وجلس معه في مقر هيئة الاستثمار، وقاله يا محمود، مصطفى راح قائمة الصعيد ودائرة حلوان فارغة، وعايزينك تنزل تترشح في حلوان، ولكنه رفض حتى آخر لحظة بعدما ضغطت عليه، وقالى: اتعودت أمشي ورا أخويا مش أمشي جنبه، فهو مثال نادر».

وأضاف قائلًا: «عندما أصيب بالمرض مكناش متصورين، كانت مجرد كحة، وكان بيروح حلوان فى هذه الفترة، ويفضل واقف وهما بيشيلوا القمامة بالساعتين والـ3 ساعات، فأصيب بشيء ما في صدره، وكان رافض يروح المستشفى، ولكنى أخذته من منزله بصعوبة، وظل 70 يومًا في المستشفى، وفى كل يوم حكاية».

وتابع: «هناك حكاية توقفت أمامها، محمود أخويا حكى لابنه حلم شافه يوم 10 من شهر 5 عام 2022، حلم إنه واقف عند سور وخلفه محيط لا عمق له، وفجأة حضرت والدتي وكانت في الأربعينيات ترتدي الحرير وتفوح منها رائحة العطر والمسك، فقالتله وحشتني يا محمود، قالها وإنتي وحشتيني أكتر يا أمي، وقالتله هاخدك معايا ومش هسيبك يا ولدي، وتلك الرؤية كانت قبل مرضه بسنه وتوفي 9 مايو من شهر 5 عام 2022».