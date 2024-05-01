تفاصيل ربط طريقي دسوق القديم والمزدوج الجديد بتكلفة 131 مليون جنيه

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال ربط طريق «دسوق - كفر الشيخ» القديم، بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج الجديد من خلال «العمل الصناعي» بالقطاع الرابط بينهما لربط طريق «كفر الشيخ - دسوق» القديم بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج الجديد، وطريق «كفر الشيخ - سيدي سالم»، وطريق «كفر الشيخ - قلين»، بتكلفة إجمالية بلغت 131 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ووكلاء الوزارة بالقطاعات الخدمية المعنية، والمحاسب خالد المنياوي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ربط مراكز شرق بمراكز غرب المحافظة

وقال المحافظ، أنّ أعمال ربط طريق «دسوق - كفر الشيخ» القديم بطول 32 كيلومتر، بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج الجديد بطول 10 كيلومتر من خلال «العمل الصناعي» بالقطاع الرابط بينهما بطول 550 متر لربط طريق «كفر الشيخ- دسوق» القديم بطريق «كفر الشيخ - دسوق» المزدوج الجديد، وطريق «كفر الشيخ - سيدي سالم»، وطريق «كفر الشيخ - قلين»، هي من أهم محاور التنمية بمحافظة كفر الشيخ، لربط مراكز شرق بمراكز غرب المحافظة، ضمن الشبكة القومية للطرق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، الجهات والقطاعات المعنية بعمل المحاضرة الانضمامية، وتنفيذ أعمال اللجان المختصة، وسرعة تنفيذ القطاع الرابط بـ«العمل الصناعي» الواصل بين طريق دسوق القديم وطريق دسوق المزدوج الجديد، وإزالة المعوقات، واستمرار متابعة تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، للانتهاء من إنشاء محور جديد من محاور التنمية.