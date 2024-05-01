تسليم 21 «تروسيكل» وتجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 21 تروسيكل، وأشرف على تجهيز 9 عرائس من الأسر الأولى بالرعاية، بالحفل الذي نظمته مؤسسة «حياة كريمة»، بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، بحضور العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة، وإسلام جبر، منسق عام حياة كريمة بكفر الشيخ، ومحمد مصطفي، مدير حديقة صنعاء، وعدد من القيادات التنفيذية، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتسهيل وصول الدعم لمستحقيه، واستراتيجية الدولة وسياستها الراسخة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، في جميع المجالات، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ، إنّ مؤسسة «حياة كريمة» تُقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين، وذلك في إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجهًا حقيقيًا ملموسًا لدعم هذه الفئات خاصةً في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة شهدت عمل خيري مجتمعي من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أبرزهم مؤسسة «حياة كريمة»، مؤكدًا أنّه عمل يشعر المستفيدين من الأشخاص والعرائس الأولى بالرعاية بفرحة وسعادة، وأنّ الدولة بكل فئاتها مشاركة في أفراحهم، وتخفيف العبء عنهم، متمنيًا زيادة أعداد المستفيدين، لتغطية معظم مراكز المحافظة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وقدم المحافظ، التهنئة للمستفيدين بمشروعات التروسيكلات، لتحقيق مصدر دخل، وحياة كريمة لهم وأسرهم، كما قدم التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مشيرًا إلى أنّ أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأثنى محافظ كفر الشيخ، على دور منظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا أنّ هذه المبادرة كانت نموذجًا من النماذج المضيئة التي من المفترض أنّ يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع، ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفر الشيخ.