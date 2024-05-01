التفاصيل الكاملة لمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

قررت وزارة الخارجية المصرية تجديد مبادرة ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج بعد زيادة الطلب عليها الفترة الأخيرة بحسب البيان المنشور على موقع المبادرة عبر شبكة الإنترنت.

سبب ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وتعمل ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج على التسهيل على المواطنين المصريين العودة إلى أرض الوطن، وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

موعد بداية ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء «العمل – الدراسة – العلاج –...» تقرر فتح ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج في الفترة من 1 مايو 2024 حتى 1 يوليو 2024 والتي يتم التقديم إليها من هنا.

السن المسموح به التقدم لتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وبحسب موقع مبادرة ‎تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج فإنه «يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن «18 عاماً» وحتى سن «30 عاماً»، وكذا ممن تجاوزوا سن «30 عاماً» لتسوية موقفهم التجنيدي طبقاً للموقف».

قيمة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

وتابعت المبادرة: «لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم، كما أن المقيمين بدولة «فرنسا» يمكن السداد من خلال القنصلية المصرية بباريس بالتعاون مع مكتب التمثيل العسكري، وذلك لتيسير عملية السداد، ويُسدد مبلغ 7000 «دولار / يورو» على حساب بنك مصر بأحد الأفرع «القاهرة - أبو ظبي»».

تفاصيل حول مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

واختتم البيان مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، متابعا: «الوقت المتوقع لوصول التحويل البنكي من خارج دولة الإمارات هو من «3-5» أيام عمل بعد تاريخ الإستحقاق وللتحويل المحلي من داخل الإمارات هو يومين عمل»، وأكد أنه يلتزم مقدم الطلب بتحويل المبلغ من خارج جمهورية مصر العربية ولن يعتد بالمبالغ المحولة من داخل جمهورية مصر العربية.