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عقب مدها.. آخر موعد للتسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين

كتب:

منة عبده
06:11 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

شهدت الأيام القليلة الماضية، إعلان السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مد مهلة التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، استجابة المطالب المغتربين، بشأن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المصريين بالخارج للتسجيل والاستفادة من المبادرة، والتي تعد من ضمن مطالب المغتربين منذ سنوات طويلة. 

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، وآخر موعد للتسجيل في المبادرة، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 

تفاصيل مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج 

- تم إطلاق مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج شهر يوليو الماضي. 

- تعد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، انعكاسا لاهتمام الدولة المصرية بالمغتربين. 

- تخدم مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، الذين يحتاجون إلى تسوية حالتهم التجنيدية؛ من أجل استصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والإقامة.

- تتضمن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج تسجيل بيانات المصريين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية. 

- تتضمن المبادرة سداد 5 آلاف دولار أو يورو. 

- آخر موعد للتسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج أكتوبر المقبل. 

- يمكن التسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج عبر هذا الرابط https://www.tagneedinit.gov.eg/Request.aspx .

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.