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رئيس «مجاهدي سيناء»: حرمنا من إقامة احتفالات سابقا بسبب الإرهاب الأسود

كتب:

يارا أشرف
05:55 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء

رحب الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، بكل الحضور الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية على هذه الأرض الطيب المبارك، مضيفا: «بصفتي ابن المنطقة، يسعدني ويشرفني باسم شيوخ وقبائل سيناء الترحيب بالحضور الذين شرفونا في هذا المكان الطيب المبارك».

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد القبائل العربية: «نحتفل هذا العام بأعياد 25 أبريل، والعام الماضي فقط، ولكن الأعوام التي كانت قبل ذلك حرمنا من إقامة احتفالات نتيجة الإرهاب الأسود، ولكن عادت الاحتفالات بفضل الله سبحانه وتعالى ورجال القوات المسلحة والشرطة».

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بقلم يارا أشرف