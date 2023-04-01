رئيس جمعية مجاهدي سيناء: وجود الرئيس السيسي اليوم معنا أسعدنا وأثلج قلوبنا

قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، التقينا مع الرئيس السيسى وتناولنا الإفطار مع الضباط والجنود، وما أسعدنا أن أتى إلينا فى مناسبة العاشر من رمضان في سيناء مع شيوخ وعواقل ومجاهدي سيناء وأثلج صدورنا.

حديث الرئيس السيسى عن شيوخ القبائل أسعدنا

وأكد عبد الله جهامة خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن حديث الرئيس السيسي عن شيوخ القبائل أسعدنا، مشيرا إلى أن جميع القبائل شاركت مع القوات المسلحة فى محاربة الإرهاب الأسود والعدو الإسرائيلى، وبعد انتصار أكتوبر وعودة سيناء إلى مصر بدأت الأمور تنمو يوما بعد يوم إلى أن جاء الرئيس السيسى.

القضاء على كل عناصر الشر بسيناء

وأضاف عبد الله جهامة ان أبناء وأحفاد المجاهدين وأبناء سيناء فى الآونة الأخيرة شاركوا القوات المسلحة والشرطة فى محاربة قوى الشر، وهذا بفضل الجهود والتعاون ما بين شيوخ القبائل الذى يعلمه الرئيس السيسى، وهذا التعاون قضى على كل عناصر الشر بسيناء، مؤكدا أن الرئيس وعدنا بمزيد من التنمية فى سيناء.