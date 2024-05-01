رئيس جامعة سوهاج: البرامج الدراسية الجديدة تواكب متطلبات سوق العمل

اجتمع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء هيئة التدريس ومٌعاونيهم بكلية الآداب لبحث الاستعدادات النهائية لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد 10 برامج أكاديمية، ومناقشة سير العملية التعليمية ووضع الخطط المستقبلية بالكلية، بحضور الدكتور محمد توفيق عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام.

جامعة سوهاج: تطوير كامل للبرامج الدراسية

وأكد «النعماني» أن إدارة الجامعة حريصة على الارتقاء وتحسين السُمعة المُؤسسية والأكاديمية للجامعة، وأن تكون نموذجاً رائداً للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، وتطوير برامجها، مؤكداً أن الجامعة وفرت الاحتياجات والموارد اللازمة للكلية لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتوافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية.

ووجه «النعماني»، بضرورة الاستعداد الكامل لزيارة الجودة من الهيئة القومية التي من المقرر أن تكون يوم 12 من مايو الجاري، لاعتماد 10 برامج تعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الجامعي والاعتماد، التي تواكب متطلبات سوق العمل، مٌثمناً ما تبذله الكُلية من مجهود كبير يتم بذله من منسوبيها وخاصة أعضاء فريق الجودة لاستيفاء المعايير القومية القياسية لجودة التعليم والاعتماد.

وضع خطط طموحة لتطوير الكلية

وقال الدكتور محمد توفيق، إنه خلال الاجتماع وجه رئيس الجامعة بضرورة وضع خطط طموحة لتطوير الكلية والوصول إلى أفضل مستويات الأداء، وتحقيق تعاون مثمر بين إدارة الجامعة وأعضاء مجلس كلية الآداب، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما ناقش مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعض الموضوعات التي تتعلق بالعملية التعليمية بالكلية والبحث العلمي، بهدف خدمة المجتمع المصري وتلبية احتياجاته، مٌقدماً شكره للدكتور حسان النعماني على ما يبذله من مجهُودات وما يٌقدمه من دعم مادي ومعنوي للكلية.