وظائف شاغرة في جامعة سوهاج.. اعرف المستندات المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت جامعة سوهاج عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، إذ بدأ التقديم عليها من أمس الاثنين ويستمر لمدة شهر من تاريخ نشر الإعلان عبر البوابة.

الوظائف المتاحة

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الوظائف المتاحة في جامعة سوهاج والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم، وفقًا للمنشور عبر بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

- أمين الجامعة المساعد.

- امين كلية الآداب.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحًا به «الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل العلمي، والمؤهلات الإضافية، تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات، الخبرة النوعية والزمنية، التدرج الوظيفي، الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم، الدورات التدريبية ونوعها ومكانها».

2- بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدًا من السُلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافًا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي ومدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأديبية أو جنائية.

5- سيره ذاتية.

6- شهادة تُفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.

وتُقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب رئيس الجامعة مع تقديم أصل + 6 نسخ من ملف الإنجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان ولن يُلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ، وللمزيد من التفاصيل والاستفسار من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=lBjOe/yL7/FJ4fl9EuzLgA.