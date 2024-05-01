متحدث اتحاد القبائل العربية: سنظل قوة داعمة للوطن والرئيس السيسي

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، إن لديهم ثقة كبرى بأن مصر ستعبر الأزمات وتواجه التحديات وتمضي في مسيرتها الظافرة إلى عنان السماء، قائلًا: «عهدنا ووعدنا عطاءنا ووفاءنا سنظل قوة داعمة للوطن والرئيس السيسي.. كلنا على يقين أن السنوات القادمة ستكتمل فيها حلقات المشروع الوطني مشروع البناء والإنجاز ومشروع الجمهورية الجديدة».

وشدد المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى التطوير وتغير الواقع وتؤسس نسقًا فكريًا وإنسانيًا شاملًا ومجتمعًا مطورًا تسوده قيمًا إنسانية رفيعه.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة قوامها المصارحة والمشاركة السياسية الجادة ودعم الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى التأكيد على ثوابت الدولة الوطنية بعمقها الاستراتيجي، هي الرؤية التي تمثل تصورًا استراتيجيًا للجمهورية الجديدة.