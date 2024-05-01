ابنة رانيا فريد شوقي بعد مرور 40 يوما على وفاة جدتها: الحياة لم تعد كما كانت

أحييت ملك ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى الأربعين على رحيل جدتها السيدة سهير الترك، التي رحلت عن عالمنا الشهر الماضي، وذلك من خلال مشاركة كلمات خاصة في منشور عبر صفحتها على موقع انستجرام.

ابنة رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى الأربعين على وفاة جدتها

وشاركت ملك متابعيها مجموعة من الصور التي تجمعها مع جدتها وعلقت، قائلة: «منذ 40 يومًا، لم نفقد العمود الفقري لعائلتنا فحسب، بل خسرنا أيضًا أعظم امرأة وأكثرها محبة على الإطلاق، نونا أنا في حيرة من الكلمات للتعبير عن مدى عمق شعوري، قلبي يؤلمني، ولم تعد الحياة كما كانت منذ رحيلك أفكر فيك وفي ذكرياتنا العزيزة في كل دقيقة تمر على غيابك».

وأضافت ملك: «يحزنني أن أدرك أنني لم أستغل الوقت الذي قضيناه معًا بشكل كامل، أتمنى لو كان بإمكاني التعرف عليك بشكل أفضل وخلق المزيد من الذكريات معك، لقد كنت عمود القوة والحكمة والحب، الذكريات التي شاركناها لا تقدر بثمن، وكانت توجيهاتك لا تقدر بثمن أيضا».

وتابعت: «أنت لم تحبنا بشكل لا مثيل له فحسب، لقد قمت بتربية آباء رائعين قاموا بتربيتنا بالحب والرعاية والتفاهم، لقد علمتنا أن نكون مستقلين ومرنين ولطيفين ومسؤولين، الدروس التي قدمتها لا تعد ولا تحصى، ووجودك جلب النور والسعادة لكل من حولك».