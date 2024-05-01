رانيا فريد شوقي توجه رسالة إلى والدها: نفسي أشوفك وأدخل في حضنك

وجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل فريد شوقي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفة فيها عن مدى حبها واشتياقها له ومعبرة عن فقدها الشديد له.

رسالة رانيا فريد شوقي لوالدها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لها وهي تنظر إلى صورة والدها الراحل فريد شوقي المعلقة على الجدار بمنزلها «بتمنى أشوفك وأدخل في حضنك وتطبطب عليا زي زمان، الناس حبوا فنك أومال لو عرفوك كإنسان وأب حنين كمان أنت ملك في كل حاجة، بحبك يا أطيب وأحن إنسان».

تفاعل الجمهور مع الصورة

وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها الفنانة رانيا فريد شوقي وتوجهوا له بالدعاء في التعليقات، طالبين من الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

أعمال الراحل فريد شوقي

وقد رحل الفنان فريد شوقي عن عالمنا في 27 من شهر يوليو عام 1998، وقدم فيما يقرب من 385 عملاً يتنوع بين السينما والدراما ومنهم مسلسل البخيل وأنا عام 1990 إلى جانب الراحل وائل نور وكريمة مختار، وفيلم إعدام ميت عام 1985 وفيلم رجل فقد عقله مع عادل إمام وكريمة مختار عام 1980، وكانت آخر أعماله فيلم الرجل الشرس عام 1996 الذي جسد من خلاله شخصية «لطيف».