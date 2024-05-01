وزير الزراعة ونظيره السعودي يبحثان التعاون في تبادل الصادرات

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمهندس عبدالرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وبحث معه التعاون المشترك بين البلدين في مجال تبادل السلع الزراعية، على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «اكساد»، والمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض.

تسهيل الإجراءات أمام حركة التبادل التجاري المصري السعودي

وخلال اللقاء أعرب القصير عن سعادته بلقاء شقيقه الوزير السعودي وعن التواصل المستمر بينهما بما يخدم القطاع الزراعي في مصر والسعودية، قائلا إن هناك تفاهما كبيرا ينعكس بالإيجاب على تسهيل الإجراءات وحل كل المشكلات فورا أمام حركة التبادل التجاري الزراعي المصري السعودي.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي صادرات مصر للخارج وخاصة دول الخليج العربي.

زيادة حجم تبادل السلع الزراعية بين البلدين

القصير والفضلي بحثا معا زيادة حجم تبادل السلع الزراعية في السلع التي لها ميزة تنافسية في البلدين، كما بحثا ملف تصدير الأسماك الى المملكة والتعاون في مجال الخدمات البيطرية والاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة، وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا الشأن بين البلدين الشقيقين.

الوزيران بحثا أيضا التعاون في مجال تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان، خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية باعتبارها خالية من انفلونزا الطيور، كما تطرق لقاء الوزيران إلى تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل ومكافحة الآفات.

وفي نهاية اللقاء اتفق القصير والفضلي على استمرار التواصل بين المسئولين في الوزارتين بمصر والسعودية، وكذلك إزالة أي عقبات في سبيل ذلك زيادة حجم التعاون والتبادل الزراعي.