‎مواعيد صرف مرتبات شهر مايو.. «اعرف هتقبض امتى»

يتطلع الملايين من الموظفين المصريين إلى معرفة مواعيد صرف مرتبات شهر مايو، التي تستمر لمدة 5 أيام، من كل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو

وقد أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، التي ستبدأ يوم 23 من الشهر نفسه على أن تستمر 5 أيام.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، وتُصرف المتأخرات أيام: 8 و9 و12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

ووجه «خيري» للعاملين في الجهات الإدارية بضرورة مراعاة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، لأن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

27 بنكا يمكنك صرف مرتبك من خلالها

يشار إلى أن أعداد البنوك العاملة في السوق المحلية تصل إلى 37 بنكًا، تمتلك نحو 21.975 ألف ماكينة صراف آلي ATM، وهي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مساعي البنك المركزي المصري لتنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومن ضمنها التحول لمجتمع لا نقدي لتقليل الاعتماد على تداول الأموال «الكاش» بين المواطنين.