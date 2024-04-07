أكدت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة، ذلك بعدما تداول عدد من المواطنين أنباءً حول إمكانية الصرف قبيل عيد الفطر المبارك، حيث قالت الوزارة إن مرتبات شهر إبريل سيجرى صرفها خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 21 و22 و23 إبريل 2024.

وأوضحت الوزارة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة بأنه لم تصدر حتى الآن أي إشارة بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 قبيل عيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وحسبما أفادت الوزارة، فإنه من المقرر صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بداية من يوم 21 المقبل من قبل وزارة القوى العاملة، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، ومجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة.

وشرحت الوزارة بأن مرتبات شهر أبريل 2024 سيجرى صرفها خلال يوم 22 من الشهر، وستكون موجه لوزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، والكهرباء والطاقة، والتخطيط، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وكشفت مصادر مسؤولة ضمن القطاع المصرفي المصري، عن قيام البنوك بوضع خطة واضحة من أجل تغذية ماكينات الصراف الآلي في أيام عيد الفطر المبارك، وسيتخطى عدد ماكينات الصراف الآلي حاليا نحو 25 ألف ماكينة تابعة لكافة البنوك تغطي أنحاء الجمهورية.