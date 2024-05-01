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«تبدأ من 30 جنيها».. انخفاض أسعار الأسماك في أسواق المنوفية (فيديو)

كتب:

عصام علم الدين
07:54 م | الأربعاء 01 مايو 2024
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

تراجعت أسعار الأسماك في أسواق محافظة المنوفية بعد حملة المقاطعة التي انطلقت من محافظة بورسعيد وانتشرت في عدد من المحافظات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار وزيادة إقبال من المواطنين على الشراء.

انخفاض أسعار الأسماك ورقابة على الأسواق 

وأكد أنس الدبي، مدير عام التجارة الداخلية بمديرية التموين بالمنوفية، لـ«الوطن»، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الماضية، خصوصا الأسماك، والتي تراجعت بسبب حملة المقاطعة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لمديري الإدارات التموينية بالمرور على محال الأسماك لمراقبة الأسعار على مدار اليوم.

وقال أحمد المزين، أحد التجار في شبين الكوم، إن أسعار السمك تراجعت خلال الأيام الماضية بسبب ركود السوق نتيجة حملة المقاطعة التي طالت جميع المحلات، لكن بدأ إقبال المواطنين مرة أخرى بعد انخفاض الأسعار على جميع أنواع الأسماك المختلفة.

أسعار السمك اليوم 

وسجلت أسعار الأسمالك اليوم ما يلي:

البساريا 30 جنيها.

شيكلا 40 جنيها. 

البلطي يبدأ من 50 جنيها. 

الكابوريا 50 جنيها. 

البلطي 50 جنيها.

قشر بياض 80 جنيها.

بلايطة 80 جنيها.

البوري يبدأ من 90 جنيها.

مرجان 90 جنيها.

السردين 100 جنيه. 

مكرونة 100 جنيه. 

التونة 100 جنيه.

جمبري صغير 100 جنيه. 

جمبري 270 جنيها.

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