تراجع أسعار السمك اليوم في القاهرة والجيزة في اليوم السادس لحملة المقاطعة

تواصل القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى لليوم السادس على التوالي مقاطعة الأسماك، نتيجة لتوسع حملة المقاطعة على نطاق واسع من خلال مندوبي الحملة في المناطق والمحافظات، وكذلك صفحات الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى لتراجع حاد في الأسعار اليوم الثلاثاء، صرح بذلك أسامة الرفاعي منسق حملة مقاطعة الأسماك بالقاهرة الكبرى.

رصد الأسعار يوميًا بالأسواق

وأكد الرفاعي لـ «الوطن»، أنَّ الحملة تواصل تكثيف توعية المواطنين وترصد يوميًا الأسعار في مختلف الأسواق داخل القاهرة الكبرى ومنها أسواق «العبور، إمبابة، المنيب» وغيرها من الأسواق بنطاق المحافظات الأخرى من خلال منسقي الحملة بالقاهرة والمحافظات، والتي تراجعت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

تراجع حاد وسيطرة على جشع التجار

وأضاف منسق حملة مقاطعة الأسماك لـ«الوطن»، أنَّ الأسماك الواردة للأسواق من بحيرة البردويل ببئر العبد والمزارع الوطنية، تؤدي دورًا مهمًا إلى جانب المقاطعة، مؤكدًا أن الحملات التي تشنها الجهات الرقابية لوزارة التموين ومديرياتها بكل محافظات الجمهورية، إضافة إلى دور جهاز حماية المستهلك، جنبًا إلى جنب مع حملات المقاطعة والتوعية، هو الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة والرقابة الشعبية الذي يجب أن يدوم مستقبلًا، بعد أن أدى إلى تراجع كبار التجار عن جشعهم في احتكار الأسواق وتراجعت الأسعر لأكثر من 50% في إثبات لدور الشعب في الإرادة والوعي.

قائمة أسعار اليوم

وجاءت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء في الأسواق وفقًا للمنشور رسميًا عبر بوابة سوق العبور كالتالي:

- البلطي الأسواني يبدأ سعره من 30 جنيها.

- قراميط يتراوح سعره من 30 إلى 70 جنيها.

- بلطي درجة أولى يتراوح من 49 إلى 58 جنيها.

- مكرونة مجمدة من 30 إلى 50 جنيها.

- فيلية بلطي من 50 جنيه إلى 250 جنيها.

- بياض أملس يتراوح من 40 إلى 80 جنيها.

- ثعابين يتراوح من 50 إلى 350 جنيها.

- مكرونة خليجي بداية من 75 جنيها.

- مكرونة سويسي بداية من 80 جنيها.

- بلرانيس إسكندراني بداية من 80 جنيها.

- كابوريا بداية من 40 جنيه إلى 200 جنيه.

- مرجان بداية من 50 إلى 70 جنيها.

- مرجان مجمد بسعر 30 جنيها.

- بربون مجمد بسعر 30 جنيها.

- بربون بسر يبدأ من 55 جنيه إلى 75 جنيها.

- دنيس بداية من 100 جنيه إلى 260 جنيها.

- جمبري بداية من 100 جنيه إلى 270 جنيها.

- بوري بداية من 70 جنيه إلى 140 جنيها.

- سردين بسعر 50 جنيها.

المقاطعة تطال الدواجن

وقال «الرفاعي»، إنه يجرى التنسيق لشن أكبر حملة مقاطعة للدواجن والبيض بأنواعهما واللحوم، إذا لم يعتبر أصحاب المزارع والتجار بما حدث في سوق السمك، وأن الحملة مستعدة للانطلاق غدًا الأربعاء، بعد تضاعف أعداد المتطوعين والمنسقين للحملة في مختلف محافظات الجمهورية، لتوعية المواطنين بالأسعار وعدم الوقوع في فخ الاستغلال، والالتزام بالمقاطعة لحين ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الحملة تهدف لأن تنتهج التجار وأسواق كافة المنتجات سلوكًا صحيحًا، والالتزام بتخفيض الأسعار تيمنًا بتراجع أسعار الأعلاف والمواد الخام.

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