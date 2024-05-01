أسعار السمك اليوم.. كيلو الجمبري يبدأ من 175 جنيها

سجل سعر السمك البلطي اليوم داخل سوق العبور 55 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البوري صغير الحجم من 80 إلى 90 جنيهًا وذلك بعد حملات المقاطعة للأسماك التي انطلقت من بورسعيد ثم امتدت إلى عدد كبير من المحافظات من بينها محافظات القاهرة الكبرى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الأربعاء داخل سوق العبور وفق المعلن على المنصة الرسمية لسوق العبور.

أسعار السمك البوري

- تراوحت أسعار السمك البوري كبير الحجم ما بين 100 إلى 120 جنيهًا.

- ثبت سعر السمك البوري صغير الحجم ليأتي من 85 إلى 95 جنيها للكيلو.

- سجل سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور بين 80 و130 جنيها.

- وأما عن البربون صغير الحجم، تراوح سعره بين 65 و75 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- أسعار السمك البلطي الكبير، عند قيمة يتراوح بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط، لتراوح ما بين 55 و62 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم من 35 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 350 جنيه.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 70 إلى 115 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 200 جنيها.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 440 و540 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 350 إلى 430 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 340 إلى 380 جنيها للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 120 و250 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و325 جنيها للكيلو.