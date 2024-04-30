تراجع كبير في أسعار السمك اليوم الثلاثاء 30-4-2024.. البلطي بـ57 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 30-4-2024 داخل سوق العبور، حالة من التراجع الكبير، ليسجل سعر السمك البلطي نحو 53 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء داخل سوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم من 100 إلى 130 جنيهًا.

- ثبت سعر السمك البوري صغير الحجم ليأتي من 85 إلى 95 جنيها للكيلو.

- سجل سعر السمك البربون كبير الحجم في سوق العبور بين 80 و140 جنيها.

- وأما عن البربون صغير الحجم، تراوح سعره بين 55 و75 جنيها.

سعر السمك البلطي اليوم

- هبط سعر السمك البلطي الكبير، عند قيمة يتراوح بين 53 و57 جنيهًا للكيلو.

- انخفض سعر السمك البلطي الوسط، ليتراوح ما بين 50 و52 جنيهًا للكيلو.

- بينما تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم، من 180 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 180 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 80 و140 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي، متراوحًا من 70 إلى 110 جنيهات.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 210 جنيهات.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 115 إلى 145 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 540 و640 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يتراوح من 450 إلى 530 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، فيتراوح من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و260 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.