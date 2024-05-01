أعلن رضا هيكل قائد فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك، فسخ عقده بالتراضي مع القلعة البيضاء، لظروف أسرية.

وكتب هيكل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناء على طلب رحيلي وإصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظراً لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي ناد داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك».

قائد طائرة الزمالك يعلن فسخ عقده مع النادي

وأضاف: «أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص».

رضا هيكل يفسخ عقده مع الزمالك لظروف أسرية

واختتم: «أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية وأطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق».

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ويعد رضا هيكل واحدا من أفضل لاعبي مصر على مدار السنوات الماضية.