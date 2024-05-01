موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم وتردد القنوات الناقلة

يواصل نادي الزمالك مشواره في الدوري المصري حيث يسعى للحفاظ على انتصاراته بعد الفوز على الأهلي، بحصد الثلاث نقاط من البنك الأهلي في اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر المسابقة.

ونعرض في السطور التالية موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وتردد القنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويأتي موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الزمالك المباراة طعما في الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الدوري حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة فيما يحتل البنك الأهلي الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وفيما يلي نعرض تردد القناة.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات

معامل الترميز: 27500

التردد: 11681

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6 /5

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

نوع الجودة: HD