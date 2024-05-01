موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم وتردد القنوات الناقلة
كتب:
رحاب عبدالراضي
03:27 م | الأربعاء 01 مايو 2024
الزمالك
يواصل نادي الزمالك مشواره في الدوري المصري حيث يسعى للحفاظ على انتصاراته بعد الفوز على الأهلي، بحصد الثلاث نقاط من البنك الأهلي في اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر المسابقة.
ونعرض في السطور التالية موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وتردد القنوات الناقلة.
موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي
ويأتي موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويخوض الزمالك المباراة طعما في الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الدوري حيث يحتل المركز الـ12 برصيد 21 نقطة فيما يحتل البنك الأهلي الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 18 نقطة.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وفيما يلي نعرض تردد القناة.
تردد أون تايم سبورت 1
القمر الصناعي: نايل سات
معامل الترميز: 27500
التردد: 11681
الاستقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 6 /5
تردد أون تايم سبورت 2
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12303
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد أون تايم سبورت 3
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 12303
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
نوع الجودة: HD