الزمالك: سددنا 3 ملايين دولار كغرامات ونبحث عن حل لأزمة إيقاف القيد

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن قرارات الفيفا الخاصة بالغرامات المالية يرفق معها إيقاف القيد، موضحًا: «إيقاف القيد يرفع في حالتين، إما تسديد الغرامة أو تسويتهات، ونتحدث مع خالد بوطيب على تقسيط الغرامة، أو التسوية من قبل صدور الحكم».

مستحقات خالد بوطيب

وأضاف أدهم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON: «بنتكلم معاه في الجدولة عبر سداد جزء ثم تقسيط المتبقي عبر اتفاق تسوية وفور الوصول لاتفاق بيتم رفعه للفيفا فيتم تلقائياً رفع الإيقاف».

الزمالك يبحث عن حل لأزمة إيقاف القيد

وتابع: «نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين في كل الأحوال محتاجين ده لأنه لا يليق بناي الزمالك أن يكون لديه إيقاف».

وأوضح: «لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقاص للدوري المصري، وهناك 3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات في قضايا كانت معلقة وما زال هناك ديون».