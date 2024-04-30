رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الزمالك: سددنا 3 ملايين دولار كغرامات ونبحث عن حل لأزمة إيقاف القيد

كتب:

شريف سليمان
11:35 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
نادي الزمالك

نادي الزمالك

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن  قرارات الفيفا الخاصة بالغرامات المالية يرفق معها إيقاف القيد، موضحًا: «إيقاف  القيد يرفع في حالتين، إما تسديد الغرامة أو تسويتهات، ونتحدث مع خالد بوطيب على تقسيط الغرامة، أو التسوية من قبل صدور الحكم».

مستحقات خالد بوطيب

وأضاف أدهم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON: «بنتكلم معاه في الجدولة عبر سداد جزء ثم تقسيط المتبقي عبر اتفاق تسوية وفور الوصول لاتفاق  بيتم رفعه  للفيفا فيتم تلقائياً رفع الإيقاف».

الزمالك يبحث عن حل لأزمة إيقاف القيد

وتابع: «نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين في كل الأحوال محتاجين ده لأنه لا يليق  بناي الزمالك أن يكون لديه إيقاف».

وأوضح: «لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب  قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقاص للدوري المصري، وهناك 3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات في قضايا كانت معلقة وما زال هناك ديون».

اقرأ المزيد:

عاجل.. إيقاف قيد الزمالك 3 فترات بقرار من «فيفا»

كاف يحسم منافس الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

إلغاء مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة.. و«كاف» يحسم مصير المتأهل لملاقاة الزمالك

عاجل.. الكاف يفاجئ الزمالك بقرار هام بشأن نهائي بطولة الكونفدرالية

لقطة إنسانية مفاجئة لمدرب الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية.. ماذا فعل؟

تحقق 3 توقعات لخبيرة الأبراج عبير فؤاد في مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تحقق أول توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز الغاني
بقلم شريف سليمان